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سوريا.. قصف يستهدف موقعين في ريف درعا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء الثلاثاء، عن تعرض موقعين لقصف في ريف درعا جنوبي سوريا.

وقال المرصد في بيان، استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعا عسكريا في منطقة تل الجموع، وآخرا قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

 

وأضاف البيان أن القصف "جاء ذلك، ردا على إطلاق 3 صواريخ على الأقل استهدفت الجولان السوري المحتل".

 

وكشف المركز في بيانه أنه "منذ مطلع العام 2024، 7 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 4 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 16 هدفاً بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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