أشعلت السوشيال ميديا.. بايدن يستعد للحرب بالزيّ العسكري.. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن مرتديا الزي العسكري داخل غرفة العمليات، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن.

وأظهرت الصورة المتداولة بايدن مرتديا بدلة عسكرية، وجالسا على طاولة اجتماعات تضم أشخاصا عسكريين

وبالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

ولم يصدر البيت الأبيض أي بيان أو منشور يتضمن صور لاجتماع مع عسكريين يوم الثلاثاء.

ومن المتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي بعد الانتهاء من العمليات، كما هو الحال عندما جرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، واغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، واغتيال خليفته أيمن الظواهري في باكستان أيضا.