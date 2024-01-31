الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتحم مقرنا بمدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت مقره في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهدمت السور الخارجي للمقر وسط إطلاق نار كثيف صوب المقر الذي يتواجد به أطباء وكوادر الإسعاف ومئات النازحين الذين احترقت خيامهم بفعل القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في مستشفى الأمل الطبي بخان يونس كارثي في ظل الاستهداف المستمر للمستشفى المحاصر.