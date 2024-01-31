اخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتحم مقرنا بمدينة خان يونس

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتحم مقرنا بمدينة خان يونس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم، أن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت مقره في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وهدمت السور الخارجي للمقر وسط إطلاق نار كثيف صوب المقر الذي يتواجد به أطباء وكوادر الإسعاف ومئات النازحين الذين احترقت خيامهم بفعل القصف الإسرائيلي.

 

 

وأشار إلى أن الوضع الصحي في مستشفى الأمل الطبي بخان يونس كارثي في ظل الاستهداف المستمر للمستشفى المحاصر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا