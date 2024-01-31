ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26751 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 116 على التوالي إلى 26751 شهيدًا، والجرحى إلى 65636 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 114 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 249 خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة النظر إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم في الخليج 365 التي تتعرض لقصف متواصل في وسط وجنوب قطاع غزة.