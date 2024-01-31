الهلال الأحمر الفلسطيني: شهداء في قصف إسرائيلي في محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء؛ باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على محيط مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه انتشلت خمسة شهداء من عائلة واحدة بعد تعرض منزلهم لقصف إسرائيلي في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، واصل القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، مما تسبب في تدمير أحياء سكنية بأكملها في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع.