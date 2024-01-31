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المقاتل الانيق.. قسامي بطل خانيونس يتحول لأيقونة شجاعة على "أكس"

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ياسر رشاد - القاهرة - المقاتل الانيق.. نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لمقاتل يستهدف دبابة إسرائيلية في خانيونس، في اليوم الـ116  على العدوان الإسرائيلي على غزة، و يواصل الاشتباك والتصدي من قبل المقاومة الفلسطينية. 

وظهر في الفيديو مقاتل قسامي يرتدي زي أنيق، ويحمل قاذفة دبابات ثم يستهدف دبابة إسرائيلي  ويجري في رشاقة.


لفتت أناقته انتباه رواد منصة أكس وأسلوبه المختلف في ارتداء ملابس مدنية أنيقة خلال خوضه معركة شرسة مع جنود الاحتلال.


وصمم رواد منصة أكس صورا مختلفة عدة للمقاتل الأنيق.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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