العثور على حطام طائرة أميليا إيرهارت في المحيط الهادئ

ياسر رشاد - القاهرة - قال ضابط مخابرات سابق بسلاح الجو الأمريكي إنه يعتقد أنه عثر على حطام طائرة أميليا إيرهارت التي اختفت قبل تسعة عقود في قاع المحيط الهادي باستخدام بيانات سونار من طائرة بدون طيار في أعماق البحار.

على أمل حل لغز عمره 87 عاما، يخطط المستكشف توني روميو لإطلاق مهمة في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل للعثور على الطائرة المفقودة منذ فترة طويلة ، والتي فشلت عملية بحث أمريكية ضخمة في القيام بها في عام 1937.

قال روميو: "إذا استطعنا المساعدة في إنهاء هذه القصة وإعادة أميليا إلى المنزل، فسنكون متحمسين للغاية، إنها أشهر شخص مفقود في أمريكا، أليس كذلك؟ طالما أنها مفقودة، سيكون هناك دائما شخص ما يبحث.

أصبحت إيرهارت وهي طيارة أمريكية أول امرأة وثاني شخص على الإطلاق يطير بمفرده وبدون توقف عبر المحيط الأطلسي في عام 1932 ، بعد خمس سنوات من إنجاز تشارلز ليندبيرغ لهذا الإنجاز.

جنبا إلى جنب مع الملاح فريد نونان ، كانت تحاول الطيران حول العالم عندما فقدت طائرتهم فوق المحيط الهادئ إذا نجحت ، لكانت قد أصبحت أول طيارة تقوم بذلك.

يعتقد روميو ، الرئيس التنفيذي لشركة التنقيب الخاصة ديب سي فيجن ، أن حطام طائرة إيرهارت يقع في قاع المحيط على بعد أكثر من 5000 متر (16400 قدم) تحت السطح ، على بعد حوالي 160 كم (100 ميل) من جزيرة هاولاند ، في منتصف الطريق تقريبا بين هاواي وأستراليا.

وقال إن صور السونار الضبابية من الطائرة بدون طيار في أعماق البحار تظهر شكلا يشبه الطائرة في قاع المحيط الرملي المسطح.

قام طاقم ديب سي فيجن المكون من 16 عضوا بتفتيش أكثر من 13،400 كيلومتر مربع (5،200 ميل مربع) على مدى 100 يوم في نهاية العام الماضي.



وقال روميو إن الصور أظهرت ما يبدو أنها طائرة تتطابق مع حجم طائرة لوكهيد موديل 10-إي إلكترا التابعة لإيرهارت و الصورة تظهر على ما يبدو سمة مميزة للطائرة: مثبتاتها الرأسية المزدوجة على الذيل.

يفترض روميو أن وقود إيرهارت نفد وهبط بالطائرة على سطح المحيط وأن المركبة غرقت لاحقا في القاع ، حيث كانت ستستلقي منذ ذلك الحين ، ولم تزعجها التيارات الخفيفة كثيرا.

وقال: "الخطوة الأولى هي تأكيد ذلك وقال روميو: "ستكون الخطوة التالية ، إذا كان ذلك ممكنا ، رفعه إلى السطح واستعادته" ، مضيفا أن العملية قد تستغرق سنوات.