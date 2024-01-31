ياسر رشاد - القاهرة - سرد موقع cnc، الكواليس السياسية بجمهورية إفريقيا الوسطى، التي يهدد التوتر في توازن القوي الهش.

في قلب هذه المواجهة يوجد الرئيس فوستين أرشانج تواديرا ورئيس وزرائه السابق، الذي جلب المرتزقة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، فيرمين نغريبادا، المنخرطين في شد الحبل حول وجود مرتزقة فاغنر.

ويأخذ الوضع منعطفا حرجا بشكل متزايد مع تصاعد التوترات بين الرجلين.

ويرى رئيس الوزراء السابق، الذي يتمتع بحماية كبيرة من مرتزقة فاغنر، أن هذا الوجود هو حصن ضد التهديدات المحتملة، بالنسبة له، هؤلاء المرتزقة هم الضامنون لسلامته وسلامة من حوله، في سياق سياسي يتسم بعدم الاستقرار والتنافس.

ومع ذلك، من جانب الرئيس تواديرا، يمثل وجود مرتزقة فاغنر في منزل رئيس وزرائه السابق مصدرا متزايدا للقلق وعدم الثقة، وخوفا من الاستخدام التعسفي لهذه القوة شبه العسكرية، يرى الرئيس أن هذا الوضع يشكل خطرا على أمنه وعلى استقرار النظام ككل. وفقا لمعلوماتنا ، كان هو ، Ngrébada ، الذي خاف تواديرا على حياته بسبب قربه من الروس.

ويتصاعد التوتر بين الرجلين مع انتشار شائعات عن مناورات سياسية وراء الكواليس ضد نغريبادا.

وتؤجج مزاعم المؤامرات والمؤامرات المناخ المتوتر أصلا، وتسلط الضوء على القضايا السياسية والأمنية الحاسمة التي تواجه جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي هذا السياق، يتم التدقيق باهتمام خاص في كل بادرة وكل تصريح يدلي به رئيس الوزراء السابق، مما يؤجج مناخا من الشك وعدم الثقة، تأخذ المنافسات السياسية بعدا شخصيا خطيرا ، مما يهدد بإغراق البلاد في أزمة أعمق ولا يمكن السيطرة عليها عندما يطالب تواديرا بسحب مرتزقة فاغنر الروس إلى أمان نغريبادا.

في مواجهة الوجود المكثف لمرتزقة فاغنر في منزل رئيس الوزراء السابق فيرمين نغريبادا ، اتخذ الرئيس قرارا جريئا بإصدار أمر بسحب معظم المرتزقة ، ولم يتبق سوى واحد أو اثنين لضمان أمنه الجسدي ولم يعد منازله المتعددة.

ووفقا لمستشار قائد الرئيس ، فإن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تخفيف التوتر وضمان الاستقرار، قوبل برفض قاطع من قبل مرتزقة فاغنر.

وبالنظر إلى أن رئيس الوزراء السابق هو المحرض على وجودهم في جمهورية أفريقيا الوسطى، رفض مرتزقة فاغنر أي فكرة للمغادرة، قائلين إنه من غير المعقول تركه دون حماية.

وقد أدى الجمود إلى تفاقم التوترات بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق، مما ألقى ضوءا قاسيا على الخصومات السياسية والتحديات الأمنية في البلاد.

انفجار لغم خلف منزل رئيس الوزراء السابق في بوعلي

ومع تصاعد الضغط كل يوم وتصادم المصالح السياسية، يضيف انفجار مأساوي خارج منزل رئيس الوزراء السابق في بوعلي بعدا أكثر قتامة للوضع.

فقد طفلان بريئان، يبلغان من العمر سبعة وثلاثة أعوام، حياتهما في هذه المأساة الرهيبة، عندما داس أحدهما عن غير قصد على جهاز متفجر.

وأبلغ رئيس الوزراء السابق، وهو أيضا عضو في البرلمان عن بوالي، بالمأساة أثناء وجوده في بانغي. وفي بادرة تضامن ومسؤولية، ذهب على الفور إلى مكان الحادث، وسافر مسافة 95 كيلومترا من العاصمة بانغي إلى بوالي لتقييم الوضع بشكل مباشر.

وفي مواجهة هذه المحنة الرهيبة، كان رد فعل رئيس الوزراء السابق عاطفيا وتصميما. وفي بيان مؤثر، دعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث، وندد بشدة بأي محاولة للتلاعب بهذه المأساة أو استغلالها لأغراض سياسية.

بالنسبة له، ليس هناك شك في أن هذا الانفجار هو محاولة غادرة لزرع الفتنة والمساومة على سمعته.

في ذهن رئيس الوزراء السابق، فإن الانفجار هو الأحدث في سلسلة من المناورات المصممة لزعزعة استقرار موقفه السياسي وتقويض سلطته. وفي مناخ تندر فيه الثقة وتكثر فيه الشكوك، يظل مصمما على الوصول إلى حقيقة هذا الحادث ومنع أي محاولة للتلاعب بالحقائق.

نداء تواديرا إلى المجموعة شبه العسكرية الأمريكية لمواجهة فاغنر.

وفي مواجهة القلق المتزايد بشأن وجود مرتزقة فاغنر في منزل رئيس الوزراء السابق فيرمين نغريبادا، وكذلك قربهم من رئيس أركانه، الجنرال زيفيرين مامادو، وبعض وزرائه، وجد الرئيس الانقلابي فوستين أرشانج تواديرا نفسه في مواجهة معضلة أمنية كبرى.

ومع إثبات أن بعض المقربين منه قريبون من مجموعة فاغنر، سرعان ما أصبح الرئيس قلقا بشأن أمنه وكذلك استقرار نظامه.

وفي خطوة ذات دلالة، قرر الرئيس فوستين أرشانج تواديرا دعوة شركة بانكروفت الأمريكية شبه العسكرية إلى تعزيز أمن واستقرار نظامه.

وينص هذا الاتفاق رسميا على قيام القوات شبه العسكرية التابعة لبانكروفت بتدريب جنود القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، مما يعزز القدرات الدفاعية للبلد.

ومع ذلك، في أروقة السلطة، فإن الدوافع الحقيقية للرئيس تواديرا مختلفة تماما، في الواقع، يرى الرئيس في وجود القوات شبه العسكرية التابعة لبانكروفت فرصة لمواجهة نفوذ فاغنر المتنامي في البلاد.

من خلال تعزيز أمنه وإضعاف وجود فاغنر، يأمل تواديرا في منع أي محاولة انقلاب أو زعزعة استقرار نظامه.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن وصول القوات شبه العسكرية التابعة لبانكروفت هو فقط لغرض تدريب القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى، فإن اللعبة السياسية وراء الكواليس أكثر تعقيدا بكثير. تشهد مناورات فاغنر للتلاعب بالرأي العام ضد وصول الأمريكيين على حجم المخاطر على المحك والصراع المرير من أجل السيطرة على السلطة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

يظهر رد فعل الرئيس الانقلابي تواديرا على مناورات فاغنر استعدادا للعب على عدة جبهات في وقت واحد. وإدراكا منه للمخاطر والتحديات التي تنتظره، لا يزال تواديرا ملتزما بحماية مصالح نظامه وضمان بقائه السياسي في بيئة معادية بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ بها.

وباختصار، تمر جمهورية أفريقيا الوسطى بمنعطف حرج في تاريخها السياسي، يتسم بالتوترات والمنافسات التي تهدد التوازن الهش في البلد.

وتوضح المواجهة بين الرئيس فوستين - أرشانج تواديرا ورئيس الوزراء السابق فيرمين نغريبادا بشأن وجود مرتزقة فاغنر التحديات المعقدة التي تواجه البلد.

ويتفاقم الوضع بسبب المناورات السياسية وراء الكواليس ومحاولات التلاعب بالرأي العام.

وفي هذا السياق، يكشف نداء الرئيس تواديرا إلى شركة بانكروفت الأمريكية شبه العسكرية عن مخاوف متزايدة بشأن نفوذ فاغنر المتزايد ورغبتها في تعزيز أمن واستقرار نظامها.

ومع ذلك، فإن مناورات فاغنر للتلاعب بالرأي العام ضد وصول القوات شبه العسكرية الأمريكية تؤكد التحديات المعقدة التي يواجهها النظام في سعيه لتحقيق الاستقرار.