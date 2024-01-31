منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة: لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا

أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيغريد كاغ، إنه لا يمكن لأي منظمة أن "تحل محل" الأونروا التي اتّهمتها إسرائيل بالسماح لحماس باستخدام بناها التحتية بعدما اتّهمت موظفين فيها بالضلوع في هجوم الحركة في 7 تشرين الاول
وعلّقت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجاءت تصريحات المسؤولة الاممية مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.
والثلاثاء اتّهمت إسرائيل الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.
وجاءت الاتهامات الجديدة بعيد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات سيغريد كاغ التي عُينت مؤخرا على أنه "لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".
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