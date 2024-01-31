رومانيا تنفي المزاعم الروسية بشأن قصف خيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن القوات الجوية للبلاد لم تقم بأي مهمة قتالية سرية ضد القوات الروسية في خيرسون.

وقالت الدفاع الرومانية على منصة "إكس": "نحن نبلغكم عن أخبار كاذبة ظهرت على حساب في منصة "أكس"، والتي تدعي أن طائرة من طراز " F-16C" أقلعت من القاعدة الجوية رقم 86 في كونستانتا يوم السبت الساعة 3:22 وقصفت مجموعة من القوات الروسية بالقرب من خيرسون".

وفي وقت سابق، ظهرت تقارير على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تفيد بأن طائرة عسكرية رومانية من طراز " إف-16" نفذت غارات جوية على مناطق تمركز فيها أفراد عسكريون روس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو إن بلاده لن تتدخل في حالة نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا ، لكنها مستعدة لمساعدة كييف على المستوى الدبلوماسي.

وصرح رئيس الخليج 365 الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، بأن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بمثابة مشاركة لها في الصراع في أوكرانيا.