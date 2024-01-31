أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف الناقورة في جنوب لبنان. هذا، وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.

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