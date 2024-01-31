الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصف جنوب الجولان بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة -

تبنى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسئولية قصف بنية تحتية عسكرية سورية في محافظة درعا جنوب غربي البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "الطائرات المقاتلة هاجمت الأربعاء، بنية تحتية عسكرية للنظام السوري في منطقة مدينة درعا جنوبي سوريا، رداً على إطلاقها يوم أمس الثلاثاء قذائف صاروخية تجاه جنوب الجولان".

ونشرت وكالة سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بأن مجهولين شنوا قصفا صاروخيا من جنوب سوريا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وقالت مراسلة "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا، إن قصفا صاروخيا بصواريخ "كاتيوشا" مصدره الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدتي "جملة" و"نافعة"، استهدف مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق الصواريخ بقذائف مدفعية استهدفت الأراضي الزراعية جنوبي في بلدة "نافعة" وغرب بلدة "الشجرة" في ريف درعا الغربي

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق، بقيام الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لعدوان إسرائيلي، في الوقت الذي سُمعت فيه أصوات انفجارات في منطقة السيدة زينب.

وأضاف المراسل أن المعلومات الأولية تفيد بأن عددًا من الصواريخ أُطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.