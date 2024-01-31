سلطتا روسيا وأوكرانيا أعلنتا تبادل حوالى 200 أسير حرب من كل جانب

تبادلت روسيا وأوكرانيا مئات أسرى الحرب، بعد أسبوع فقط من إعلان موسكو أن كييف أسقطت طائرة تقل عشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.

وأعلنت الدفاع الروسية، عن إعادة 195 عسكريًا روسيًا من الأسر في أوكرانيا، مشيرة إلى نقلهم لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في موسكو.

بدوره، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ 207 أشخاص، من الجنود والسجناء، عادوا إلى أوكرانيا.