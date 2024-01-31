مصطفى حمدان: أي رئيس سليم نريد لبلد مريض بالفساد والسرقات والإفلاس؟

أكّد أمين الهيئة القياديّة في "حركة النّاصريّين المستقلّين- المرابطون"، مصطفى حمدان، "أننا نبحث عن كيفية إنتخاب رأس للدولة فيما أعضاء من جسم هذه الدولة مهترئ، والقسم الآخر ميت مقفل. فأي دولة يريدون؟".

ولفت إلى أنهم "يضحكون على المواطنين بإنطلاق اللجنة الخماسية بالبحث عن رأس للدولة فيما زعمائها مقسّمين وكافة قطاعتها مشرذمة".

وسأل حمدان "ماذا يخطط لهذا البلد؟ وأي رئيس سليم نريد، لبلد مريض بالفساد والسرقات والإفلاس. وسرطان بالمذهبية والطائفية والمال الحرام والسلطة الجوفاء".