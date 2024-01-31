الخارجية الروسية تعد بحل الأزمة السورية بشأن الوجود الأجنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي.

وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقًا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".

وكشفت زاخاروفا، بأن روسيا تبذل جهودًا متواصلة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقًا لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وفي وقت سابق، نوّه الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالأهمية المتزايدة لعملية مفاوضات أستانا بشأن سوريا على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات لافرينتييف، بحسب وكالة "سبوتنيك"، الذي قال إن "أهمية هذا المنتدى تتزايد بالفعل في ظل الأحداث المثيرة للقلق التي تحدث في العالم، مع الأخذ في الاعتبار تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".

وتستمر المفاوضات في أستانا، المعروفة باسم "صيغة أستانا"، منذ عام 2017.

وتضم "صيغة أستانا" كلا من روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة لعملية حل الأزمة السورية، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة والدول المراقبة الأردن ولبنان والعراق.