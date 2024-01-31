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تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها " تمكنت بعد يوم من تفكيكها شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من عشرة متهمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد الكرخ".

وأضافت: "تم تفكيك شبكة مخدرات ثانية تتكون من ثلاثة متهمين وتلقي القبض عليهم بالكامل في بغداد (ابو غريب) بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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