انت الان تتابع خبر تفكيك شبكتين لتجارة المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها " تمكنت بعد يوم من تفكيكها شبكة خاصة بالمتاجرة بالمخدرات تتكون من عشرة متهمين وإلقاء القبض عليهم بالكامل بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في بغداد الكرخ".



وأضافت: "تم تفكيك شبكة مخدرات ثانية تتكون من ثلاثة متهمين وتلقي القبض عليهم بالكامل في بغداد (ابو غريب) بحوزتهم (1) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

