ارتفاع شهداء غزة إلى  26900

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 313 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة لمواصلة الدبابات الإسرائيلية محاصرة واستهداف مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنع سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.
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