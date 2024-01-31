حزب الله يتبنى عملية استهداف ثكنة ميتات بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - تبنت المقاومة الإسلامية حزب الله، استهداف تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

وقالت قناة 14 العبرية: أضرار داخل منزل في المطلة بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وأعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، مع جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارته على جحر الديك وسط قطاع غزة.