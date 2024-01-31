كسر بخط غاز رئيسي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية المعيصرة أبوشوشة بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، واقعة كسر في ماسورة غاز 6 بوصة خط رئيسي أثناء عمليات الحفر لتركيب كابل كهرباء.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوجود كسر في ماسورة غاز داخل قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

تحركت طوارئ شركة الغاز وشركة المياه وقوات الحماية المدنية في قنا وقوة أمنية من مركز شرطة أبوتشت والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت إلى مكان الواقعة بسرعة عاجلة وتم السيطرة دون وجود أي إصابات بشرية.

وتبين أن الكسر في ماسورة خط رئيسي 6 بوصة بسبب أعمال الحفر لتركيب كابل كهرباء في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.