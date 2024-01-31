شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الألماني يطالب أوروبا بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

زيادة الدعم

الدمام - شريف احمد - طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، الشركاء الأوروبيين بتعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا، وقال أمام البرلمان اليوم الأربعاء:" لا يمكن الاعتماد على ألمانيا وحدها".وأشار في تصريحاته التي تأتي قبيل قمة طارئة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن ألمانيا هي أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة وأنها تقدم نصف المساعدات الأوروبية للجمهورية السوفيتية السابقة.أردف شولتس:" إذا كنا نحن الذين يجب أن نقوم بالجزء الأكبر من ذلك، فإن ذلك لن يكون كافيا لأوكرانيا، نريد أن تشارك المزيد من الدول بنشاط في الدعم".وحذر المستشار من الوصول إلى وضع تصبح فيه ألمانيا محملة بأكثر مما تطيق ورأى أنه يجب القيام بكل ما يلزم في كل أنحاء العالم من أجل تجنب حدوث هذا الوضع "لأنه سيكون من الغطرسة أن نعتقد أننا يمكننا القيام بالأمر وحدنا"