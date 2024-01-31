شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الباكستاني يقضي على 9 إرهابيين في عمليات أمنية والان نبدء بالتفاصيل

تصد لهجوم إرهابي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم أن قوات الأمن قضت على 9 إرهابيين بينهم 3 انتحاريين، وأصيب 3 آخرون.كما قُتل أربعة من رجال الأمن ومدنيان اثنان، وذلك عندما تصدت قوات الأمن لهجمات إرهابية في منطقتي "ماخ" و"كولبور" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.أوضح البيان أن عدداً من الإرهابيين والانتحاريين هاجموا مصالح أمنية في المنطقتين المذكورتين، وردت عليهم وكالات إنفاذ القانون بشكل فعال، مضيفاً أن الاستجابة الفعالة لوكالات إنفاذ القانون دليل على تصميمها القوي إزاء مكافحة الإرهاب.وأوضح وزير الإعلام في حكومة إقليم بلوشستان جان أتشاكزاي أن الإرهابيين الذين قتلوا خلال المواجهات مع قوات الأمن ينتمون إلى منظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية المحظورة.