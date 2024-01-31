شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان وباكستان.. تعهدات بدعم السلام والازدهار لتحقيق الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت باكستان عزمها والتزامها بدعم السلام والازدهار لدى جارتها أفغانستان، لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة باكستان في المؤتمر الإقليمي الذي نظمته الحكومة الأفغانية في كابل بعنوان مبادرة "أفغانستان للتعاون الإقليمي". تسخير إمكانات الاتصال وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، أنه شارك في المؤتمر وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

هذا بالإضافة إلى مشاركة وفود من وروسيا والصين وإيران وأوزبكستان وتركمانستان وتركيا وإندونيسيا وكازاخستان.

وذكرت أن الوفد الباكستاني أكد أن دول المنطقة يجب أن تعمل معًا لتسخير إمكانات الاتصال ذات المنفعة المتبادلة ومعالجة الاهتمامات المشتركة. انفجار في مدينة "سِبّي" وأمس لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب خمسة بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح قائد الشرطة المحلية "ذكاء الله" أن الانفجار وقع على أحد الطرق في المدينة، أثناء مرور مسيرة انتخابية لحزب "حركة الإنصاف".