مولوي عرض مع لحود وزغيب أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وحاجات زحلة والبقاع

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود وتم عرض أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وموضوع سلامة الغذاء وحماية الثروة الحرجية وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى البحث في موضوع سلامة الغذاء، وكيفيّة الحفاظ على الغابات والثروة الحرجيّة في لبنان .
كذلك عرض مولوي مع لحود ورئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل أسعد زغيب، أوضاع زحلة والبقاع و حاجات بلدية زحلة المعلقة والتعاون مع الاجهزة الادارية والامنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات في سبيل خدمة أهالي زحلة والبقاع.
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