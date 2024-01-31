الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط في معارك شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط في معارك شمالي غزة، وهو قائد في وحدة "شلداغ"؛ ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيليّ من الجنود والضباط إلى 561 منذ 7 تشرين الأول و224 منذ الاجتياح البرّيّ.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الضابط الذي قتل اليوم شمال القطاع يعتبر من أبرز الضباط في وحدة شلداغ وهي قوات النخبة في سلاح الجو".
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