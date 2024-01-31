انت الان تتابع خبر تصريح خطير للصحة العالمية بشأن المجاعة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال غيبريسوس: "فرقنا على الأرض تتحدث عن نقص متزايد في الغذاء للموظفين الطبيين والمرضى الذين يتلقون وجبة واحدة فقط في اليوم".

وأضاف: "خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم في ظل الأعمال القتالية المستمرة ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية". مشيرا إلى أن كل من تحدث معهم من موظفي المنظمة في غزة "طلب الطعام أو الماء".



وأشار إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المنظمة في تقديم الدعم لنظام الرعاية الصحية في القطاع.

وأكد أن "أكثر من 100 ألف من سكان غزة قتلوا أو جرحوا أو فقدوا".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 قتيلا و313 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ117، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

