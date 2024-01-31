غوتيريس: الأونروا تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تمثل العمود الفقري للمساعدات في قطاع غزة". واوضح غوتيريس للجنة التابعة للأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الفلسطينيين: "التقيت بالأمس مع مانحين للاصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها. الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة بأكملها"

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