انت الان تتابع خبر غوتيرش يتصل بالسوداني.. تأكيد على ضرورة إيقاف الحرب على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

وجرت، خلال الاتصال، بحسب البيان "مناقشة التنسيق مع المنظمة الدولية في مختلف القضايا والعلاقة المستقبلية بين العراق والأمم المتحدة، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما مع استمرار الحرب في غزة، التي تسببت بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة تستوجب الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأهالي في قطاع غزة".



وثمن السوداني "مواقف غوتيريش الداعية لوقف الحرب في غزة، التي تتطابق مع مواقف العراق والتي تؤكد منع التصعيد وتجنيب المنطقة انزلاق الأحداث نحو منعطفات خطيرة".

من جانبه أكد غوتيرش "ضرورة إيقاف الحرب على غزة، وتجنيب المنطقة المزيد من التداعيات والتوترات"، مثمناً "دور العراق وسعيه المستمر في التواصل لتحقيق التهدئة ومنع اتساع دائرة الصراع".