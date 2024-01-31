مباحثات مصرية أميركية حول جهود إدخال المساعدات إلى غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، وبحثا الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقال البيان، إن «شكري وساترفيلد، بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المترديّة في قطاع غزة، وحرص المبعوث الأميركي على عرض نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأميركي، لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع».

وطالب شكري الدول المانحة التي علّقت مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالعدول عن قرار تعليق التمويل لتأثيره المباشر على تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، وضرورة انتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية للوكالة وأجهزة الأمم المتحدة المعنية.

وأكد وزير الخارجية المصري، ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، الخاصة بضمان توفير الاحتياجات الملحة لسكان غزة بشكل فوري، وفق البيان المصري.