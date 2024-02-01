شركة أمنية بحرية: إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري بان صاروخا أطلق من اليمن اصاب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن. واوضحت أمبري "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

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