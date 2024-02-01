قناة إسرائيلية: قطر تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت قناة "14" العبرية بأن مسؤولا عربيا متفقا مع حماس على إطلاق سراح آلاف الأسرى مقابل الرهائن في قطاع غزة، صرح بأن قطر "تستعد للإعلان عن وقف لإطلاق النار يوم السبت المقبل."

ووفقا القناة، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، فإن هناك تقدما حقيقيا بين الجانبين.

وأشارت القناة 14" العبرية إلى أنه يفترض أنه تم التوصل إلى اتفاقات تمهيدا لمثل هذا الإعلان.

وذكرت أنه لن يطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار بل هدنة طويلة، كما أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولكنه سيعيد تجميع صفوفه خارج مدن قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنه من المتوقع إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

كما لفتت القناة العبرية إلى أن إسرائيل وافقت على صفقة أخرى مع حماس يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب.

وأوضحت أن الاتفاق سيتضمن إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين على مراحل، ومن المنتظر أن تبدأ العملية بالإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا في الأسر، مقابل وقف الأعمال العدائية وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأمس الثلاثاء، قال مسئول كبير في حركة "حماس" لوكالة "رويترز" إن الصفقة من المتوقع أن تشمل ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين والمرضى، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح جميع الجنود، وفي المرحلة الثالثة سيتم إعادة الجثث.