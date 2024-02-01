تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الثلاثاء المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

وجاء في وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أدناه نصها، أن السوداني "وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل 6/2/2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد فقط، تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

يشار إلى أن ملايين المسلمين يقصدون سنوياً مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (ع)، فيما تعمد القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة.