مارك زوكربيرج يطلب “المغفرة” من عائلات المتضررين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الملياردير مارك زوكربيرج، رئيس شركة "ميتا" التي تمتلك موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، اعتذارا لعائلات الأطفال المتأثرين بالتداعيات السلبية لاستخدام منتجاته، وفق روسيا اليوم.

وخلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، التي عقدت بحضور أهالي الأطفال والمراهقين المتضررين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقف زوكربيرج وقال مخاطبا عائلات الضحايا: "أطلب منكم المغفرة لكل ما مررتم به، ولا ينبغي على أحد أن يمر بما اضطررتم للمرور به".

وجاء ذلك بعد أن طالب السيناتور جوش هاولي مارك زوكربيرج بتوضيح موقفه بشأن إمكانية تسبب مواقع التواصل الاجتماعي بمشاكل نفسية لدى المراهقين.

وقال زوكربيرج إن "عددا كبيرا من الدراسات العلمية لا تؤيد هذا الافتراض".

بدوره، أشار السيناتور إلى الدراسة التي أظهرت أن المستخدمين القاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي يواجهون مخاطر مختلفة متعلقة بالمشاكل النفسية، بما فيها الإصابة بالاكتئاب جراء استخدام المواقع، متهما زوكربيرج بأنه يتحدث عن أمان منتجه على الرغم من أنه يعلم بتلك المخاطر.

وأضاف أن الأطفال المستخدمين لتلك المنصات يواجهون كذلك مخاطر الاستغلال الجنسي والمحتويات للبالغين.

وأشار زوكربيرج إلى أن شركته تستثمر كثيرا في تفادي ظهور أي مشاكل نفسية عند الأطفال، مؤكدا أن "ميتا" تبذل الجهود من أجل منع تعرض الأطفال لتداعيات المحتوى المحظور.

ولم يرد زوكربيرج على طلب السيناتور هاولي تقديم تعويضات لعائلات المتضررين من أمواله الخاصة.

وواجه مؤسس "فيسبوك" كذلك اتهامات من السيناتور ليندسي جراهام، الذي قال إن يدي زوكربيرغ "ملطختان بالدماء".

يذكر أن جلسة الاستماع المكرسة لمناقشة قضية تأثر الأطفال والمراهقين بتداعيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حضرها ممثلون لعدد من الشركات الكبرى في هذا المجال، بما فيها "تيك توك" و"إكس" و"سناب" و"ديسكورد".