بلينكن اكد بان القتال في غزة يمنع توزيع المساعدات: واشنطن تضغط على الإسرائيليين "كل يوم"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التحدي المتمثل في "عدم الاشتباك" في غزة هو أكبر عقبة أمام ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته على حركة "حماس".

وفي حديثه في اجتماع لموظفي وزارة الخارجية في أنحاء العالم، قال بلينكن إن واشنطن تضغط على الإسرائيليين "كل يوم" لتوصيل المزيد من المساعدات إلى الجيب المكتظ بالسكان وحماية المدنيين بشكل أفضل.

وقال بلينكن:"في الجنوب، أكبر مشكلة منفردة هي عدم الاشتباك: التأكد من أن العاملين في المجال الإنساني يعرفون أنهم يستطيعون الذهاب إلى مكان ما بأمان، لإيصال المساعدات التي وصلت غزة إلى أماكن في غزة تحتاج إليها".

وأضاف: "هذا جهد مستمر ودفع مستمر. نحن نضغط على كل واحد من هذه الخطوط كل يوم. ونضغط أيضاً بشكل مكثف على ضرورة حماية المدنيين بشكل أفضل".

وتكافح وكالات الإغاثة في غزة من أجل التحرك، والتواصل مع استمرار إسرائيل في قصفها لمدينة غزة في الشمال وأجزاء من خان يونس في الجنوب.