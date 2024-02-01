حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

افادت غرفة التحكم المروري النابعة لقوى الامن الداخلي عن الطرقات الجبلية المقطوعة وهي كفرذبيان حدث_بعلبك، العاقورة حدث_بعلبك، عيناتا الارز، جرد_مربين الهرمل، معاصر_الشوف، كفريا".

واشارت الى ان "طريق ضهر_البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية، باستثناء الشاحنات. وطريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي".