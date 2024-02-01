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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 6420 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثرمن 6420 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الاعتقالات طالت أكثر من 400 طفل و215 امرأة، بالإضافة لاعتقالات طالت 51 صحفيًا، لافتة النظر إلى أن الاعتقالات ترافق معها تنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم بالاعتداء الجسدي والنفسي وتخريب ممتلكاتهم، والتسبب بقتل سبعة أسرى داخل المعتقلات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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