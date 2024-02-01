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الرئيس الأميركي يعين جون بوديستا مبعوثاً للمناخ

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ابوظبي - سيف اليزيد - عين الرئيس جو بايدن السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثا أميركيا للمناخ خلفا لجون كيري.
واضطلع بوديستا (75 عاما) بأدوار مهمة وهو يشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى قانون الحد من التضخم والذي خصص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.
وسيتنحى كيري، وزير الخارجية وعضو مجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي السابق، عن منصبه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن جون بوديستا سيتولى حقيبة دبلوماسية المناخ، ممثلا للولايات المتحدة في الخارج، لكنه سيواصل أيضا الإشراف على الفريق الذي ينفذ قانون الحد من التضخم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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