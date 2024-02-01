المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، اليوم الخميس ميناء حيفا في الأراضي المحتلة في فلسطين.

وقالت المقاومة في بيان لها: استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميـة فـي العـراق اليوم الخميس ١ - ٢ - ٢٠٢٤، بواسطة الطيران المسيّر، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة في فلسطين.

وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.