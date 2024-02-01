"الجديد": ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المقبل

أفادت قناة "الجديد"، عن تبلُّغ الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس المقبل في 8 شباط الجاري.

وطُلِب إلى الوزراء تأكيد التواجد في لبنان والحضور تمهيدًا لتوجيه الدعوة بشكل رسميّ في حال تبيّن أنّ النصاب سيكون مؤمّنًا.