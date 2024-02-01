عاجل.. انسحاب اللواء 55 مظليين في جيش الاحتلال من خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر من داخل غزة ظهر اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من غرب غزة، وذلك بعد دقائق من انسحابهم ايضا من شمال القطاع.

وأوضح المصدر، أن جيش الاحتلال بدأ الانسحاب ظهر اليوم من شمال قطاع غزة، وهي المرة الأولى منذ بدء العملية البرية التي قامت بها إسرائيل في 27 أكتوبر.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه قائلا: "الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة".