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عاجل.. انسحاب اللواء 55 مظليين في جيش الاحتلال من خانيونس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل انسحاب اللواء 55 مظليين في قوات الاحتياط من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وقال مصدر من داخل غزة ظهر اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من غرب غزة، وذلك بعد دقائق من انسحابهم ايضا من شمال القطاع.

 

وأوضح المصدر، أن جيش الاحتلال بدأ الانسحاب ظهر اليوم من شمال قطاع غزة، وهي المرة الأولى منذ بدء العملية البرية التي قامت بها إسرائيل في 27 أكتوبر.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه قائلا: "الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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