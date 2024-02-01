شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مستمر لطلبات الإعانة

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، ارتفاعًا غير متوقع في عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 27 يناير الماضي بمقدار 9000 طلب إلى 224 ألف طلب، مقابل 215 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة.في حين كان المحللون يتوقعون تراجع العدد إلى 212 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.يستمر ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة منذ انخفاضه في الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر 2022.وقالت وزارة العمل إن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في 20 يناير الماضي، ارتفع بواقع 70 ألف طلب عن الأسبوع السابق إلى 898ر1 مليون طلب.وبلغ متوسط عدد طلبات الإعانة المستمرة خلال 4 أسابيع مليونًا و25ر841 ألف طلب بانخفاض قدره 7500 طلب عن الأسبوع السابق عليه الذي سجل مليونًا و75ر833 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.