انت الان تتابع خبر "الأونروا" تعلن: قد نضطر لوقف عملياتنا في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة "إكس": "إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام الكيان الإسرائيلي لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.



وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا قرى وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".