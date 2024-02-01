أطباء بلا حدود: الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

عبَّرت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، عن قلقها إزاء قرار تعليق عدد من الدول تمويلها لمنظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة.

وحذَّرت في بيان عبر منصة «إكس» من أن تقليص تمويل منظمات الإغاثة سيؤدي إلى المزيد من الضحايا، وسيفاقم معاناة أهالي غزة.

وقالت: إن «الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، وأي قيود إضافية على المساعدات ستسبب المزيد من الوفيات وستفاقم المعاناة».

وأضافت: «تعاني منظمات الإغاثة بالفعل في سعيها لتوفير جزء ضئيل من الاحتياجات، الوضع يتطلب قدراً أكبر من المساعدات لتلبية الاحتياجات وليس تقليلها».