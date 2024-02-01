تونس.. السجن 3 سنوات لـ«الغنوشي» بتهمة تلقي تمويل أجنبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أصدر القضاء التونسي أمس، حكماً بالسجن على راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، وصهره رفيق بن عبد السلام بوشلاكة، بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة تلقي تمويل أجنبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من راشد الغنوشي ورفيق بن عبد السلام بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي».