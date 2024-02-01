وزير الاقتصاد الروسى: الغرب يحاول إخراجنا من السوق العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسى مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الخميس بأن الدول الغربية تحاول إخراج روسيا من الأسواق العالمية وعرض منتجاتها بأسعار أعلى بكثير

وأشار الوزير الروسى بحسب ما أوردت وكالة (تاس) إلى أن مواقف البلاد فى أسواق الغذاء والطاقة والمعادن العالمية فى وضعها الطبيعي.



وقال "نرى أننا مورد موثوق به للعديد من اقتصادات الجنوب العالمي، وللاقتصادات النامية بشكل استباقي. وهم بحاجة إلى هذه الموارد بأسعار معقولة، لذلك وجدنا أنفسنا واثقين تمامًا هناك".



وأكد أنه فى الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تعديلات على نظام النقل وأنظمة الدفع والتسويات المالية مرارا وتكرارا فى ضوء محاولات الدول الغربية خلق المشاكل.



وقال ريشيتنيكوف "إنهم ببساطة يستغلون الوضع الحالى لإخراج روسيا من الأسواق وتقديم منتجاتهم، والمواد الخام على وجه الخصوص، بأسعار أعلى بكثير إلى دول أخرى"، مضيفا أن السلطات الروسية والشركات تعارض بشكل استباقى مثل هذه المحاولات.