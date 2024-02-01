إيطاليا: وصول 2143 مهاجراً منذ بداية العام الجارى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، بلغ 2143 مهاجرا، مقابل 4963 فى الفترة نفسها من العام الماضي.



وقالت الوزارة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس إن "اليومين الماضيين سجلا وصول 280 شخصاً (211 أمس و69 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالى عدد الوافدين بحراً إلى إيطاليا فى يناير إلى 2143، أما فى العام الماضي، ففى الشهر بأكمله، كان هناك 4963 مهاجراً، بينما فى عام 2022 كان العدد قد توقف عند 3035 شخصاً".



وأضافت الوزارة عدد المهاجرين فى مراكز الاستقبال، بلغ 138,721 شخصاً فى جميع أنحاء الأراضى الإيطالية، منهم 289 فى النقاط الساخنة (233 فى صقلية و56 فى بوليا)، و103.816 بمراكز الاستقبال المؤقتة و34.816 فى مراكز تحديد الهوية.