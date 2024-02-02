انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي بشأن الرد على "هجوم الأردن": بايدن أتخذ قراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي،: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به".

وأضاف أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

وكانت قناة "سي بي إس" الأمريكية قد أفادت نقلا عن مصادرها في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا.



يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن "جماعات متحالفة" مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.