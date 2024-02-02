كاميرون: بريطانيا قد تعترف بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، لوكالة "أسوشييتد برس"، الخميس، بأن بلاده يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، ودون انتظار نتيجة ما ستسفر عنه محادثات مستمرة منذ سنوات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين حول حل الدولتين.

وأدلى كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها الخميس إلى لبنان بهدف تهدئة التوترات الإقليمية. وقال إنه لا يمكن أن يتم الاعتراف بدولة فلسطين ما دامت حركة حماس موجودة في غزة، "لكن الاعتراف يمكن أن يتم أثناء استمرار مفاوضات إسرائيل مع القادة الفلسطينيين".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة، بما في ذلك في الأمم المتحدة، "لا يمكن أن يأتي في بداية العملية، لكن لا يتعيّن بالضرورة أن يتم في نهاية العملية".

وقال كاميرون: "قد يكون هذا أمرا نبحثه عندما تصبح هذه العملية.. عندما يصبح هذا التقدم نحو الحل، أكثر واقعية. ما يتعين علينا القيام به هو منح الشعب الفلسطيني أفقا نحو مستقبل أفضل، مستقبل تكون له فيه دولة خاصة به". كما ذكر أن هذا الاحتمال "حيوي للغاية للسلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة".

ودعمت بريطانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل كحل للصراع، لكنها قالت إن "استقلال فلسطين يجب أن يتم في إطار تسوية يتم التفاوض عليها". لم تجر مفاوضات جوهرية منذ 2009.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علنا إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بعد الحرب، بل إنه تفاخر في الأسابيع الأخيرة بأنه كان له دور فعال في منع قيام دولة فلسطينية.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن الخطوة الأولى يجب أن تكون "وقف القتال" في غزة، والذي يصل في نهاية المطاف إلى "وقف مستمر ومستدام لإطلاق النار". وأضاف أنه لكي تعترف بلاده بالدولة الفلسطينية "يتعين على قادة حركة حماس مغادرة غزة، لأنه لا يمكن أن يكون لديك حل الدولتين مع استمرار سيطرة المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول على القطاع".

ونفذت المقاومة الفلسطينية، تحديدا "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر تشرين الأول، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني واستهدافه للأماكن المقدسة، وحصاره قطاع غزة لما يناهز 18 سنة.

وذكر أن بلاده قدمت أيضا مقترح خطة لتهدئة التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، حيث يتبادل "حزب الله" اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار بوتيرة شبه يومية خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وتابع قائلا إن "الخطة تشمل تدريب بريطانيا لقوات الجيش اللبناني على القيام بمزيد من المهام الأمنية في المنطقة الحدودية".

وجال وزير الخارجية البريطاني الخميس على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، لبحث المستجدات الإقليمية، والتطوّرات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، في ظلّ ارتفاع منسوب الخشية الدولية من تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وعقد كاميرون لقاءً صباح اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، حيث عُرضَت العلاقات بين البلدين والوضع في غزة والجنوب اللبناني، قبل أن يلتقي بعدها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في مقره بعين التينة.

(أسوشيتد برس، العربي الجديد)