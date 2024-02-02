شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يعتذر عن إخفاء خبر مرضه والان نبدء بالتفاصيل

الإصابة بسرطان البروستاتا

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الدمام - شريف احمد - اعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن عدم إبلاغه الرئيس جو بايدن والرأي العام بدخوله المستشفى بسبب مضاعفات، بعد خضوعه لجراحة سرطان البروستاتا.وقال أوستن للصحفيين في مؤتمر صحفي بواشنطن يوم الخميس: "لم أتعامل مع الأمر بشكل صحيح، كان يجب أن أخبر الرئيس بتشخيص إصابتي بالسرطان، وكان يجب أن أخبر أيضًا زملائي والرأي العام الأمريكي، وأنا أتحمل المسؤولية كاملة، وأعتذر لزملائي والشعب الأمريكي".وكان أوستن البالغ من العمر 70 عامًا، أعلن إصابته بسرطان البروستاتا لأول مرة في 5 يناير الماضي، بعد أن خضع لعملية جراحية في ديسمبر.وأُدخل الوزير إلى مستشفى عسكري خارج واشنطن في الأول من يناير بسبب مضاعفات، واتضح لاحقًا أنه تعمد إخفاء تشخيص حالته وعلاجه وإدخاله إلى المستشفى، حتى عن البيت الأبيض، إلى جانب الرأي العام، لعدة أيام.ولم يخرج أوستن من المستشفى إلا في 15 يناير الماضي، وعاد إلى البنتاجون يوم الاثنين الماضي.وفي الولايات المتحدة، من المعتاد أن يظل الرأي العام على اطلاع وثيق بالحالة الصحية لكبار السياسيين وصناع السياسات.وأثار هذا الاخفاء ضجة محدودة - خاصة مع احتدام الحروب في غزة وأوكرانيا - لكن بايدن قال إنه لا يزال يثق في أوستن.