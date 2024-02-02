"يونهاب": كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجنحة من ساحلها الغربي

اشارت وكالة "يونهاب"، الى إن "كوريا الشمالية أطلقت اليوم عدة صواريخ مجنحة من ساحلها الغربي".

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية أن "إطلاق الصواريخ تم اليوم الجمعة في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي".

بدورها، لفتت هيئة الأركان المشتركة في سيول، في بيان إن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.