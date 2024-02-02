الدفاع المدني اخمد حريقا داخل شقة سكنية في صور

عمل فريق الاطفاء التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية -الدفاع المدني فوج صور على اخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة صور، كما عملت الفرق الاسعافية على معالجة حالة اختناق و نقل حالة اخرى الى مستشفى جبل عامل.

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